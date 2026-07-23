Prefeito do Rio e presidente eleito do STJ participam de congresso de arbitragem

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, e o presidente eleito do STJ, Luis Felipe Salomão, são os destaques da programação do IX Congresso Internacional CBMA de Arbitragem, que acontece nos dias 6 e 7 de agosto, no Museu do Amanhã.

Cavaliere participa da abertura do evento, no dia 6, enquanto Salomão integra a agenda do dia 7.

O congresso, promovido pelo Centro Brasileiro de Arbitragem (CBMA), está em sua nona edição e celebrará os 30 anos da Lei de Arbitragem.

Especialistas brasileiros e estrangeiros vão discutir os principais desafios e tendências do setor, com painéis sobre inteligência artificial, comércio exterior, mercado naval, commodities, arbitragem esportiva, disputas societárias e evolução da jurisprudência.

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Salomão foi eleito em abril para comandar o STJ pelos próximos dois anos, mas sua posse ocorrerá somente no dia 19 de agosto.

Já Cavaliere assumiu a prefeitura em março, com a renúncia de Eduardo Paes.