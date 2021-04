Prefeito de BH diz que não liberará cultos e missas presenciais

Após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de liberar missas e cultos presenciais, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, postou em seu Twitter que a cidade não seguirá a medida. “Em Belo Horizonte, acompanhamos o Plenário do Supremo Tribunal Federal. O que vale é o decreto do Prefeito. Estão proibidos os cultos e missas presenciais”, publicou ele.

A decisão do STF vem provocando divisões nas redes sociais. Enquanto o pastor e deputado Marco Feliciano comemorou a medida, se multiplicam os comentários falando sobre a necessidade de isolamento social devido ao recorde do número de mortos pela Covid-19 no país. Em meio à batalha, algumas igrejas já começaram a divulgar aos fiéis a programação de celebrações presenciais de Páscoa com as medidas sanitárias indicadas na decisão, entre elas a limitação da ocupação a 25% da capacidade.