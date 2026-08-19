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Prefeita do PT declara apoio a Cleitinho e irrita direção do partido em Minas Gerais

Presidente estadual do partido criticou postagem: 'Não é time de Lula em Minas'

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 12h36
Mulher sorridente com chapéu e óculos escuros, blusa preta e cinto country, braços abertos, em cima de um veículo, com uma cavalgada ao fundo em estrada de terra e montanhas
 (Jackeliny Nascimento/ Instagram/Reprodução)
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Uma prefeita do interior de Minas Gerais chamou a atenção nesta semana depois de declarar apoio ao candidato ao governo mineiro Cleitinho Azevedo (Republicanos). Isso porque Jackeliny Nascimento, conhecida como Jackeliny de Edson Alves, chefe do Poder Executivo de Frei Gaspar, é filiada ao PT, partido que tem Patrus Ananias entre os concorrentes do senador.

“Um time que acredita que cuidar de pessoas é o verdadeiro propósito de servir. Gente comprometida, unida e disposta a fazer acontecer. Todos os dias, trabalhamos juntos por uma Frei Gaspar cada vez melhor, mais humana e acolhedora. Porque aqui, o trabalho é feito com amor, união e compromisso. É gente cuidando de gente. É o time do povo”, disse a prefeita petista em material com a foto de Cleitinho.

Ela também compartilhou a publicação com a música “A vitória é certa”, do cantor Netinho Balachic. Na “colinha” de votos, aparecem ainda outros opositores do partido como Marcelo Aro (PP), Neilando Pimenta (Republicanos) e Euclydes Pettersen (PP). Os únicos petistas com apoio da prefeita são Marília Campos e Luiz Inácio Lula da Silva.

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Grupo de dez pessoas sorrindo, incluindo uma mulher de blusa vermelha e um homem de chapéu de palha, sobre fundo laranja com os dizeres ESSE É O NOSSO TIME! e TIME DA VITÓRIA
‘Colinha’ dos votos da prefeita do PT exclui Patrus (Jackeliny Nascimento/ Instagram/Reprodução)
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A publicação não passou despercebida. A deputada estadual Leninha (PT), que também é presidente estadual da legenda, criticou a postagem. “Creio que parte deste time não é o time do Lula em Minas Gerais”, disse. Entre as curtidas aparecem dois candidatos do PV, uma das legendas que compõem a federação com o PT. “Como tu queres um governador que não tem a mesma linha que o presidente? Falta coerência! Governador é Patrus”, respondeu Diego Ferreira, que faz parte da União da Juventude Socialista (UJS) de Minas Gerais.

De acordo com o portal de notícias O Fator, a prefeita continua nos quadros do PT. Até o momento, não há nenhum pedido de punição formulado contra a Jackeliny Nascimento. De acordo com a Justiça Eleitoral, a atual chefe do Poder Executivo da cidade concorreu a uma vaga de vereadora de Frei Gaspar em 2020 e ficou na suplência. Quatro anos depois, garantiu a eleição para a Prefeitura local. Ela disputou as duas eleições pelo PT.

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