Prefeita do PT declara apoio a Cleitinho e irrita direção do partido em Minas Gerais

Ler Resumo





A prefeita de Frei Gaspar, Jackeliny Nascimento (PT), causou polêmica ao declarar apoio a candidatos opositores do seu partido, como Cleitinho Azevedo (Republicanos), na eleição para o governo de Minas Gerais. Sua ‘colinha’ de votos, divulgada nas redes, gerou críticas da cúpula petista mineira pela falta de coerência. Ela mantém a filiação e não há punição.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Uma prefeita do interior de Minas Gerais chamou a atenção nesta semana depois de declarar apoio ao candidato ao governo mineiro Cleitinho Azevedo (Republicanos). Isso porque Jackeliny Nascimento, conhecida como Jackeliny de Edson Alves, chefe do Poder Executivo de Frei Gaspar, é filiada ao PT, partido que tem Patrus Ananias entre os concorrentes do senador.

“Um time que acredita que cuidar de pessoas é o verdadeiro propósito de servir. Gente comprometida, unida e disposta a fazer acontecer. Todos os dias, trabalhamos juntos por uma Frei Gaspar cada vez melhor, mais humana e acolhedora. Porque aqui, o trabalho é feito com amor, união e compromisso. É gente cuidando de gente. É o time do povo”, disse a prefeita petista em material com a foto de Cleitinho.

Ela também compartilhou a publicação com a música “A vitória é certa”, do cantor Netinho Balachic. Na “colinha” de votos, aparecem ainda outros opositores do partido como Marcelo Aro (PP), Neilando Pimenta (Republicanos) e Euclydes Pettersen (PP). Os únicos petistas com apoio da prefeita são Marília Campos e Luiz Inácio Lula da Silva.

Continua após a publicidade

A publicação não passou despercebida. A deputada estadual Leninha (PT), que também é presidente estadual da legenda, criticou a postagem. “Creio que parte deste time não é o time do Lula em Minas Gerais”, disse. Entre as curtidas aparecem dois candidatos do PV, uma das legendas que compõem a federação com o PT. “Como tu queres um governador que não tem a mesma linha que o presidente? Falta coerência! Governador é Patrus”, respondeu Diego Ferreira, que faz parte da União da Juventude Socialista (UJS) de Minas Gerais.

De acordo com o portal de notícias O Fator, a prefeita continua nos quadros do PT. Até o momento, não há nenhum pedido de punição formulado contra a Jackeliny Nascimento. De acordo com a Justiça Eleitoral, a atual chefe do Poder Executivo da cidade concorreu a uma vaga de vereadora de Frei Gaspar em 2020 e ficou na suplência. Quatro anos depois, garantiu a eleição para a Prefeitura local. Ela disputou as duas eleições pelo PT.