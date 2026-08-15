Prédio residencial desaba em São Bernardo do Campo e deixa cinco feridos
Chovia forte na região, mas causas do desabamento ainda são desconhecidas, segundo autoridades
Um prédio residencial, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, desabou neste sábado, 15, e deixou cinco pessoas sob os escombros – entre elas uma adolescente de 15 anos. O incidente provocou a interdição de duas faixas da Via Anchieta, que liga a capital ao litoral paulista.
Duas famílias viviam no local, totalizando oito moradores.
Os feridos foram retirados com vida do local do acidente e encaminhados para dois hospitais da região. O prédio fica na rua Jorge Amado, no bairro Jardim Calux.
Duas pessoas já tiveram alta. As demais estão estáveis, sob cuidado médico.
O Corpo de Bombeiros chegou ao local da ocorrência às 6h, sob forte chuva. Chovia forte na região. Mesmo assim, ainda não se sabe as causas do desabamento.
A prefeitura de São Bernardo do Campo informou que, como medida preventiva, interditou três imóveis vizinhos. Com isso, vinte pessoas ficaram desabrigadas e receberão assistência do município, sendo encaminhadas para hotéis próximos.
Uma jovem de 21 anos, também resgatada, sofreu trauma na face.