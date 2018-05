Prazo para regularizar título de eleitor termina na quarta-feira

Termina na próxima quarta-feira (9) o prazo para tirar o título de eleitor para o pleito de outubro. Essa também é a data limite para regularizar o cadastro e requerer outros serviços à Justiça Eleitoral, como mudar o endereço do domicílio, regularizar o cadastro, incluir nome social no título e, no caso de deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida, solicitar a transferência para seções com acessibilidade.

Quem perder esse prazo só poderá fazer as alterações após as eleições. O voto é obrigatório para os brasileiros a partir dos 18 anos e facultativo aos jovens de 16 e 17 anos, aos maiores de 70 anos e analfabetos.

Para obter o título de eleitor, o cidadão deve comparecer ao cartório eleitoral de sua região com documento de identidade; comprovante de residência original e recente e certificado de quitação do serviço militar para os maiores de 18 anos do sexo masculino.

Para verificar se a situação está regular, basta que o eleitor preencha os dados cadastrais no portal do TSE. Se a situação não estiver regularizada, é sinal de que o cidadão ficou mais de três eleições sem votar e justificar a ausência. Essas pessoas devem comparecer ao cartório eleitoral até a próxima quarta-feira para ficar em dia com a Justiça Eleitoral.

Caso a situação esteja em dia mas o cidadão não encontre o documento físico, é possível obter sua versão digital para apresentar na hora da votação. Para isso, basta baixar o aplicativo “E-Título” em smartphones ou tablets e preencher as informações para adquirir a versão eletrônica do título.

Se o cidadão já tiver feito o cadastramento biométrico, a versão digital virá acompanhada de foto de identificação. Caso ainda não tenha ocorrido a biometria, o documento será baixado sem imagem, o que o obriga a levar um documento com foto para identificação pelo mesário. O primeiro turno das eleições ocorre no dia 7 de outubro e o segundo no dia 28 de outubro.