Possível suspeito de balear irmão de Eloá Pimentel é morto em confronto com a PM

Um possível suspeito de atirar na cabeça do tenente da Polícia Militar Ronickson Pimentel morreu na noite de quarta-feira, 1º, em um confronto policial no bairro de Gaianases, na zona leste de São Paulo. O homem teria reagido com disparos de arma de fogo a uma abordagem policial e foi alvejado de volta, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação recebeu uma denúncia na noite de quarta informando o paradeiro do possível suspeito de estar envolvido com o crime. No entanto, a identidade dele não foi revelada. Na manhã desta quinta, 2, a PM disse que não pode cravar o envolvimento dele com o disparo feito contra o tenente e que o caso será investigado pela Polícia Civil.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) disse que “a Polícia Militar esclarece que não atribui ao homem morto nesta quarta-feira a condição de suspeito da tentativa de homicídio contra o Tenente Pimentel” e que, com ele, “foi apreendida uma pistola calibre 38”.

Ronickson é irmã de Elóa Pimentel, jovem que foi feita refém pelo namorado, Lindemberg Fernandes Alves, dentro do apartamento de sua família, em outubro de 2008, em Santo André, cidade do ABC Paulista. O processo das negociações, até o desfecho fatal que tirou a vida da jovem, foi todo transmitido ao vivo por vários canais de televisão.

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O tenente foi baleado na cabeça durante uma operação policial no último sábado, 27. Ele foi socorrido com vida, mas o estado dele era considerado gravíssimo pela equipe médica. Informações mais recentes sobre o estado de saúde dele, divulgadas nas redes sociais por outros policiais, simpatizantes da Rota e familiares, apontam que ele evoluiu para um quadro estável, mas permanece em situação grave.

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A esposa dele, Cintia Pimentel, publicou uma carta de agradecimento nas redes sociais pelo apoio recebido. “Quero agradecer, de coração, por todas as mensagens, orações e demonstrações de carinho que tenho recebido. Mesmo sem conseguir responder ou ler tudo neste momento, saibam que sou profundamente grata pro cada gesto. Minha prioridade agora é estar ao lado do Ronickson e da minha família”, disse em uma publicação no seu perfil do Instagram.