Polícias do Paraná ampliam coleta de DNA de presos

As polícias Penal e Científica do Paraná tem ampliado o Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG). Apenas no mês de junho foram realizadas 1.022 coletas de material genético de presos, com 440 amostras processadas, 110 novos perfis genéticos inseridos no banco de dados e 15 novas coincidências com vestígios de crimes.

A legislação determina que toda as pessoas condenadas a regime inicial fechado devem ter o DNA coletado. As amostras coletadas dão origem a perfis genéticos que são inseridos no BNPG e comparados com materiais encontrados em cenas de crime em todo o país.

A coincidência entre esses perfis e vestígios periciados pode ajuda a identificar autores de crimes. Os 15 casos confirmados em junho incluem investigação de crimes sexuais e outros delitos graves.

A ação integra uma estratégia da Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) para ampliar o uso da genética forense como ferramenta de investigação criminal.

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Policiais penais passaram por treinamento ministrado pela Polícia Científica para realizar a coleta de forma padronizada e com garantia da qualidade das amostras.

Em 2026 já foram feitas 6.350 coletas. Considerando todos os anos, já são 16 mil, o equivalente a cerca de 50% da população carcerária do Paraná (excetuando prisões provisórias). A meta é atingir de 70% a 80% até o final do ano.