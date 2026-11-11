Policiais são presos acusados de levar drogas e garotas de programa a presídio de SP

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Uma investigação da FICCO/SP e do Gaeco resultou na prisão de seis policiais penais em Guarulhos. Eles são acusados de facilitar a entrada de drogas, celulares e garotas de programa no CDP II. A operação revelou um esquema que envolvia pagamentos de até R$35 mil por aparelhos e R$7 mil por visitas íntimas.

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Uma investigação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (FICCO/SP) em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MP-SP, prendeu seis policiais penais acusados de facilitar entrada de drogas, celulares e garotas de programa no Centro de Detenção Provisória II, de Guarulhos, na Grande São Paulo. No total, a operação cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em São Paulo, Guarulhos, Potim, Mauá, Mogi das Cruzes, São José dos Campos e Bauru.

Os investigadores conseguiram interceptar conversas entre um policial penal e um dos detidos na unidade prisional. Segundo apurado, o agente público enviou fotos de mulheres que foram classificadas como “supostamente garotas de programa”. Os dois começaram a negociar valores para pagamento e permissão para que uma das mulheres pudesse realizar visita íntima. O valor citado era de 7 000 reais. A operação realizada durante a terça-feira, 10, foi um desdobramento da Custos Proditor, desencadeada em março deste ano. A partir das análises das apreensões realizadas no começo do ano, os investigadores constataram participação de outros agentes públicos no esquema com detidos.

A investigação também aponta para um esquema de entrada de celulares na prisão. Os valores supostamente cobrados por agentes públicos chegariam até 35 000 reais — no caso de dois aparelhos –, enquanto um telefone custaria ao menos 20 000 reais. O esquema também envolvia proteção dos objetos para escapar de apreensões em dias de blitz.

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Entre os alvos, “estão policiais penais, custodiados, familiares e pessoas apontadas como responsáveis pelo fornecimento de drogas e pela movimentação financeira do grupo. Até o momento, seis policiais penais foram presos. Outros dois são alvos de mandados de busca e apreensão. Os investigados poderão responder, conforme suas participações, pelos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas, corrupção ativa e corrupção passiva”, informou a FICCO. Também por nota, o MP-SP afirmou que “os trabalhos buscam desarticular uma organização criminosa suspeita de introduzir drogas, aparelhos celulares e outros materiais ilícitos em estabelecimentos prisionais de Guarulhos”.