Polícia prende mulher com 113 bolsas de marca furtadas

Uma mulher de 34 anos foi presa em flagrante na zona leste de São Paulo com 113 bolsas de luxo da marca Serpui. O material valia mais de R$ 260 mil e fazia parte de um lote de 844 bolsas que foram furtadas em setembro do ano passado. A grife brasileira trabalha principalmente com bolsas de vime e pérolas. Os modelos mais famosos da marca custam a partir de R$ 2 mil e já foram usadas por várias famosas, como a cantora Anitta.

A prisão aconteceu no último dia 13, quinta-feira da semana passada. A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma casa na rua Luís da Costa, bairro da zona leste da capital paulista próximo do Jardim Botânico. Os investigadores estavam atrás da carga, que havia sido furtada da grife.

Na residência, encontraram uma mulher, que foi presa em flagrante pelo crime de receptação. O marido dela, que também é suspeito e já estava sendo procurado por outro furto, fugiu pelos fundos.

Além das bolsas, a Polícia apreendeu sete celulares e dinheiro vivo. O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia Especializada de Atendimento ao Turista (Deatur), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope). A mercadoria foi furtada enquanto era levada de um ponto a outro por uma empresa de transporte por aplicativo.