Polícia desmancha laboratório de drogas sintéticas em Cotia

A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem de 39 anos e desmontou um laboratório de fabricação de drogas sintéticas em Cotia, cidade da região metropolitana da capital paulista. Na residência, foram encontrados produtos químicos e equipamentos que são utilizados para sintetizar anfetaminas, uma classe de drogas sintéticas vendidas a preços mais altos, principalmente em casas noturnas.

Não foram encontrados entorpecentes, o produto da fabricação clandestina. No entanto, a quantidade de insumos e os apetrechos no local são fortes indícios da produção caseira de drogas ilegais (veja imagens acima e abaixo).

O laboratório funcionava dentro de uma suíte no segundo andar de uma residência. A Polícia foi até o local apenas para cumprir um mandado de busca e apreensão no laboratório clandestino, mas prendeu em flagrante o homem de 39 anos proprietário do imóvel.

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Ele foi autuado com base no artigo 34 da Lei de Drogas — que diz sobre fabricar, vender, distribuir, entregar , possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas –, cuja pena é de três a dez anos de reclusão.

As anfetaminas são uma classe de drogas sintéticas estimulantes do sistema nervoso. Dentro desse grupo, há vários derivados bastante populares, como o MDMA (popularmente conhecido como ectasy ou bala) e as metanfetaminas (chamadas nas ruas de cristal ou ice, pelo aspecto similar a um pequeno caco de vidro).

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Essa categoria de entorpecentes entrou no Brasil por meio de importações ilegais. No entanto, de alguns anos para cá, ela começou a ser fabricada em solo nacional, em laboratórios clandestinos. Reportagem da edição n. 2.988 de VEJA mostra como grupos de estrangeiros, envolvendo chineses, mexicanos e nigerianos, criaram uma rede de fabricação e venda de metanfetamina na Grande São Paulo.