Dia do Cliente VEJA: 4 revistas impressas a partir de R$ 32,90/mês. Assine agora!
Brasil

Polícia desmancha laboratório de drogas sintéticas em Cotia

Homem de 39 anos morador da residência foi preso; foram encontrados insumos químicos e equipamentos para fabricação de anfetaminas

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 16h49
Três fotos mostram um laboratório improvisado: um quarto com equipamentos de química e frascos, um armário cheio de produtos químicos e um banheiro com dois baldes, um com roupas e outro com líquido amarelado
Laboratório possuía insumos e ferramentas usadas para a fabricação de drogas sintéticas (Polícia Civil/Reprodução)
Continua após publicidade
Polícia desmancha laboratório de drogas sintéticas em Cotia Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem de 39 anos e desmontou um laboratório de fabricação de drogas sintéticas em Cotia, cidade da região metropolitana da capital paulista. Na residência, foram encontrados produtos químicos e equipamentos que são utilizados para sintetizar anfetaminas, uma classe de drogas sintéticas vendidas a preços mais altos, principalmente em casas noturnas.

Não foram encontrados entorpecentes, o produto da fabricação clandestina. No entanto, a quantidade de insumos e os apetrechos no local são fortes indícios da produção caseira de drogas ilegais (veja imagens acima e abaixo).

Laboratório possuía insumos e ferramentas usadas para a fabricação de drogas sintéticas
Laboratório possuía insumos e ferramentas usadas para a fabricação de drogas sintéticas (Polícia Civil/Reprodução)

O laboratório funcionava dentro de uma suíte no segundo andar de uma residência. A Polícia foi até o local apenas para cumprir um mandado de busca e apreensão no laboratório clandestino, mas prendeu em flagrante o homem de 39 anos proprietário do imóvel.

Continua após a publicidade

Ele foi autuado com base no artigo 34 da Lei de Drogas — que diz sobre fabricar, vender, distribuir, entregar , possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas –, cuja pena é de três a dez anos de reclusão.

Siga

As anfetaminas são uma classe de drogas sintéticas estimulantes do sistema nervoso. Dentro desse grupo, há vários derivados bastante populares, como o MDMA (popularmente conhecido como ectasy ou bala) e as metanfetaminas (chamadas nas ruas de cristal ou ice, pelo aspecto similar a um pequeno caco de vidro).

Continua após a publicidade

Essa categoria de entorpecentes entrou no Brasil por meio de importações ilegais. No entanto, de alguns anos para cá, ela começou a ser fabricada em solo nacional, em laboratórios clandestinos. Reportagem da edição n. 2.988 de VEJA mostra como grupos de estrangeiros, envolvendo chineses, mexicanos e nigerianos, criaram uma rede de fabricação e venda de metanfetamina na Grande São Paulo.

Publicidade
TAGS:
drogas
Maquiavel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).