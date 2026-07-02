Polícia descobre central clandestina de mineração de criptomoedas no Rio

A Polícia Civil desarticulou, nesta quarta-feira, 1, uma fazenda clandestina de mineração de criptomoedas em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, que funcionava com energia furtada. O consumo irregular de eletricidade no local era suficiente para abastecer aproximadamente 150 residências, segundo a investigação. A operação foi realizada por agentes da 17ª DP (São Cristóvão), 28ª DP (Praça Seca) e 44ª DP (Inhaúma), com apoio da concessionária Light.

As investigações revelaram que a central estava localizada em um galpão no bairro. O espaço abrigava máquinas de grande porte, cabos de alta capacidade e sistemas de ventilação industrial. Peritos e técnicos da Light confirmaram que o imóvel não possuía medidores e era alimentado exclusivamente por uma ligação clandestina. Todo o maquinário de mineração foi apreendido e encaminhado para análise.

O proprietário do galpão foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e o responsável pela exploração da atividade já foi identificado. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e calcular o prejuízo total causado à rede elétrica.