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Brasil

Podemos anuncia apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno

Anúncio integra a ampliação das alianças do senador, que já conta com o respaldo do Republicanos, Novo, União e PP

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 10h20
Candidato Flávio Bolsonaro durante live nesta quinta-feira, 1º
Candidato Flávio Bolsonaro durante live nesta quinta-feira, 1º (TV Celular Flávio Bolsonaro/Reprodução)
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Podemos anuncia apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno Priorize VEJA no Google

O Podemos oficializou o apoio a Flávio Bolsonaro (PL) para o segundo turno da eleição presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O anúncio integra a ampliação das alianças do senador, que já conta com o respaldo do Republicanos, do Novo e da federação formada por União Brasil e Progressistas. 

A aproximação com as legendas tem a participação do governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que atua nas conversas para ampliar o palanque do candidato do PL. Além de articular o apoio de seu próprio partido, formalizado na quarta-feira, o governador participou das negociações com o Podemos e busca atrair lideranças do MDB.

Tarcísio foi o principal articulador da mudança de posição do Republicanos, que havia permanecido neutro no primeiro turno. O governador levou a defesa da aliança ao presidente nacional da sigla, Marcos Pereira, e participou do anúncio em Brasília. A decisão, porém, preservou as particularidades regionais e abriu espaço para a manutenção de apoios a Lula.

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Nesse cenário, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), deve seguir com o petista, apesar da orientação nacional de seu partido. 

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Além dos apoios partidários já formalizados, Flávio recebeu o respaldo de Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), que disputaram a Presidência no primeiro turno. A posição de Caiado não representa uma adesão do PSD, cuja direção nacional manteve a neutralidade e liberou os diretórios. Com o anúncio previsto do Podemos, o senador busca consolidar mais uma aliança para a etapa decisiva da disputa.

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