Podcasts de VEJA: ouça aqui

Além de ler as matérias e assistir aos vídeos, o público de VEJA agora pode também ouvir notícias, bastidores e comentários sobre temas do momento. Estreou nesta semana o Podcast VEJA, com áudios que podem ser escutados no aplicativo para podcast do iPhone, no programa de preferência de usuários do sistema Android (como o Podcast Addict) ou no seu computador. Na estreia, ouça o comentário de Isabela Boscov sobre os indicados ao Oscar 2018 e a reportagem ‘Lula, da glória ao 3 x 0’.