Cerca de 200 policiais militares realizaram uma operação em seis comunidades do Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 16. A ação teve com objetivo localizar criminosos envolvidos com o tráfico de drogas e roubos de cargas e veículos. No início da incursão, suspeitos incendiaram barricadas para dificultar a entrada das equipes e dispararam contra os agentes.

A operação aconteceu nas comunidades do Tibau, Fogo Cruzado, Pinheiros, Vila do João, Conjunto Esperança e Baixa do Sapateiro. Participaram da ação policiais dos batalhões de Choque, de Ações com Cães, Tático de Motociclistas e de Operações Especiais, além de equipes do Comando de Operações Especiais (COE). Veículos blindados e retroescavadeiras foram utilizados para apoiar os agentes e retirar obstáculos instalados nas vias.

A incursão também provocou alterações na rotina dos moradores. Ao todo, 43 escolas tiveram as atividades suspensas ou afetadas, sendo 41 unidades municipais e duas estaduais. Na rede de saúde, quatro unidades de Atenção Primária interromperam os atendimentos.

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