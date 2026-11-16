PM realiza operação na Maré e criminosos incendeiam barricadas
43 escolas tiveram funcionamento afetado
Cerca de 200 policiais militares realizaram uma operação em seis comunidades do Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 16. A ação teve com objetivo localizar criminosos envolvidos com o tráfico de drogas e roubos de cargas e veículos. No início da incursão, suspeitos incendiaram barricadas para dificultar a entrada das equipes e dispararam contra os agentes.
A operação aconteceu nas comunidades do Tibau, Fogo Cruzado, Pinheiros, Vila do João, Conjunto Esperança e Baixa do Sapateiro. Participaram da ação policiais dos batalhões de Choque, de Ações com Cães, Tático de Motociclistas e de Operações Especiais, além de equipes do Comando de Operações Especiais (COE). Veículos blindados e retroescavadeiras foram utilizados para apoiar os agentes e retirar obstáculos instalados nas vias.
A incursão também provocou alterações na rotina dos moradores. Ao todo, 43 escolas tiveram as atividades suspensas ou afetadas, sendo 41 unidades municipais e duas estaduais. Na rede de saúde, quatro unidades de Atenção Primária interromperam os atendimentos.