PM morre no RJ; estado tem 131 policiais assassinados em 2017

Morreu nesta quinta-feira o 131º policial militar do estado do Rio de Janeiro. O cabo Eduardo Caetano Neto França, de 37 anos, foi baleado no dia 3 de dezembro durante sua folga, em Paraty, no litoral sul do estado. Eduardo estava internado desde então. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar do Rio (PMERJ), Neto estava lotado no 33º Batalhão de Angra dos Reis há nove anos.

Na última quarta-feira (20), o estado contabilizou a 130º morte de PMs. O sargento Marcelo Oliveira Diniz pertencia ao 41º Batalhão, na região de Barros Filho, na Zona Norte. Naquela noite, o sargento patrulhava o bairro de Anchieta quando criminosos passaram atirando no local e o balearam. De acordo com a assessoria da PMERJ, Diniz foi socorrido e internado em estado grave no Hospital Albert Schweitzer, mas não resistiu aos ferimentos.

(Com Estadão Conteúdo)