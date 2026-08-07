Plenário do Senado vai discutir energias renováveis

O plenário do Senado realizará na próxima semana uma sessão de debate para discutir gargalos no setor de energias renováveis e propostas legislativas capazes de acelerar a expansão das fontes limpas.

O evento ocorrerá em 11 de agosto, durante o esforço concentrado do Legislativo, por proposta do senador Laercio Oliveira (PP-SE). A articulação do setor privado é liderada pela Global Renewables Alliance (GRA).

Está prevista a participação de lideranças dos segmentos solar fotovoltaica, eólica terrestre e offshore, hidrogênio verde, hídrica e armazenamento de energia.

Um estudo feito pelo Itaú Unibanco e pela Fundação Getulio Vargas estimou que a expansão das energias renováveis pode mobilizar 295 bilhões de reais em investimentos até 2035.