As iniciativas de educação previdenciária da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB) renderam à entidade o Selo Ouro do Ministério da Previdência Social, a maior distinção do programa Patrocinadores do Futuro.

A ANABB está entre as 51 instituições premiadas, ao lado do próprio Banco do Brasil e da Previ, o maior fundo de pensão do país. A certificação reconhece boas práticas de educação previdenciária, responsabilidade social e proteção financeira dos associados.

Empresas como Caixa, Petrobras, Vale e Itaipu também estão na lista.

Na categoria Prata estão 33 instituições, como a Autoridade Portuária de Santos e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). O Selo Bronze ficou com 22 instituições.

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A entrega do selo será em 3 de dezembro, no auditório do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, em Brasília.