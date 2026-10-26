PL de Flávio Bolsonaro reconhece resultado da eleição e vitória de Lula

O PL de Flávio Bolsonaro reconheceu, no início da noite desta segunda, o resultado das eleições que reelegeram o presidente Lula para seu quarto mandato no Planalto.

Em nota assinada por Valdemar Costa Neto, chefe do partido, a sigla diz que valida o resultado proclamado pelo Tribunal Superior Eleitora (TSE), mas que “questionamentos levantados precisam ser devidamente esclarecidos”.

“A ampliação expressiva dos gastos públicos com benefícios sociais às vésperas da votação levanta questionamentos sobre os efeitos dessas medidas em um processo eleitoral justo, além de possíveis consequências econômicas para o país”, diz trecho do documento do partido.

“Reconhecemos o resultado presidencial, proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas entendemos que os questionamentos levantados precisam ser devidamente esclarecidos dentro de um debate político equilibrado e democrático. Seguiremos acompanhando os fatos e buscando respostas com responsabilidade, transparência e respeito às instituições”, segue o texto.

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A manifestação da cúpula nacional do PL ocorre horas depois de o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ordenar que a Polícia Federal recolha os passaportes do senador Flávio Bolsonaro, como forma de evitar uma suposta fuga para fora do país. O candidato derrotado ao Planalto é alvo de duas investigações no STF envolvendo suspeitas de crimes sobre lavagem de dinheiro em apostas esportivas e em recursos repassados por Daniel Vorcaro a um filme sobre Jair Bolsonaro.

No texto, Costa Neto sugere que o partido deve levar ao Judiciário questões como o possível crime de abuso de poder econômico na campanha eleitoral petista, diante de uma série de medidas eleitoreiras anunciadas durante a campanha que custaram pelo menos 350 bilhões de reais aos cofres estatais.

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