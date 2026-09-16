Pizzaiolo baleado por PM em Niterói terá órgãos doados após morte cerebral

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Após morte cerebral confirmada, a família de Danilo Jander Francisco Alves autorizou a doação de seus órgãos, atendendo a um desejo do jovem, baleado na cabeça por um policial em Niterói. O agente responsável pelo disparo foi preso.

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A família de Danilo Jander Francisco Alves autorizou a doação de seus órgãos após a morte cerebral do jovem, confirmada na última terça-feira, 15. Ele havia sido baleado na cabeça durante uma abordagem policial realizada por agentes do Segurança Presente na Rua Mariz e Barros, em Icaraí, Niterói, no sábado, 12.

A mãe de Danilo, Débora Maciel Francisco, contou que a decisão atende a um desejo que o filho já havia manifestado. “Ele sempre falou para mim, sempre foi meu melhor amigo e sempre falou para mim: ‘mãe, eu sempre vou ajudar as pessoas. Se um dia eu morrer, você doa meus órgãos, por favor. Deixa eu salvar as pessoas. Deixa eu ajudar quem precisa’”, afirmou. Funcionários do Hospital Azevedo Lima, também em Niterói, aplaudiram a família após a autorização. O policial responsável pelo disparo foi preso em flagrante.

Segundo o relato dos agentes à Polícia Civil, Danilo teria avançado um sinal vermelho, dirigido em alta velocidade e empinado a motocicleta antes de tentar fugir da abordagem. Um dos policiais afirmou ter usado spray de pimenta para contê-lo, enquanto o agente que efetuou o disparo disse ter interpretado um movimento na altura da cintura como uma possível ameaça. Ele alegou que o tiro foi acidental. Uma testemunha, no entanto, apresentou outra versão e afirmou que Danilo já estava parado e com as mãos levantadas quando foi atingido. Durante a revista, nenhum objeto ilícito foi encontrado com o motociclista.

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O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, que busca novas imagens para esclarecer a dinâmica da abordagem. A Corregedoria da Polícia Militar também abriu um procedimento interno. O agente responsável pelo disparo foi preso e encaminhado para uma unidade prisional da corporação. A família de Danilo contesta a versão apresentada pelos policiais e afirma que ele seguia para o trabalho quando foi abordado.