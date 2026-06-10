Pix de R$ 7 mil: funcionário de IML é preso por usar celular de morto

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Um funcionário do IML de Santos foi preso após furtar R$ 7.000 do celular de um homem morto. O atendente de necrotério, Daniel Nathan Ribeiro Andrade, realizou a transferência bancária para si e, de forma chocante, chegou a atender a viúva da vítima. Entenda os detalhes dessa descoberta e a investigação.

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Um funcionário do Instituto Médico Legal (IML) de Santos, no litoral de São Paulo, foi preso na última segunda-feira, 8, após ser pego utilizando o telefone celular de um morto que havia sido levado para a instituição para fazer uma transferência financeira de 7.000 reais para si mesmo.

Daniel Nathan Ribeiro Andrade, 36, era atendente de necrotério do IML e teria chegado a falar com a viúva do morto furtado, segundo ela mesma afirmou em entrevista a uma TV local. “Ele foi tão sangue-frio a ponto de nos atender e não esboçar reação nenhuma. Era como se estivesse atendendo uma pessoa normal”, disse a viúva.

O marido dela morreu no dia 15 de maio após sofrer um acidente de moto na avenida Mário Covas, no bairro de Aparecida, em Santos. Ele perdeu o controle da direção e bateu contra um poste.

A transferência, então, foi percebida pela viúva quando ela foi encerrar a conta bancária do marido quase dez dias depois e viu que uma movimentação financeira havia sido realizada após a morte. Ela chegou até o suspeito ao pesquisar pelo comprovante da transferência.

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De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o cumprimento do mandado de prisão preventiva foi expeddo pela Justiça logo após a família registrar um boletim de ocorrência no 3º Distrito Policial, que encaminhou o material à Corregedoria.

O suspeito está sendo investigado pela Corregedoria pela denúncia de crimes de peculato, furto, fraude eletrônica e destruição de vestígios probatórios.

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A Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), responsável pelo IML, acompanha o caso, reforça que não compactua com desvios de conduta e adota as medidas administrativas e disciplinares cabíveis sempre que irregularidades são identificadas.

VEJA não conseguiu contato com a defesa de Daniel Nathan Ribeiro Andrade. O espaço continua aberto.