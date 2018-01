Pistola colorida existe – mas é improvável que circule no Brasil

Uma mensagem espalhada em grupos do WhatsApp deixou os brasileiros ainda mais preocupados com sua segurança. De tom alarmista, o texto avisa que agora circulam no país armas coloridas – que têm a aparência de brinquedo, mas são de verdade. “Se virem alguma pistola colorida na mão de algum menino, não é brinquedo”, diz a corrente.

A mensagem faz referência à pistola Spectrum .380 da Taurus, que, de fato, tem detalhes coloridos. A arma existe de verdade e foi lançada em 2017 na Shot Show, uma feira anual da indústria armamentista realizada em Las Vegas. A Spectrum .380 é uma micropistola com capacidade para sete balas e que pesa apenas 280 gramas.

O único porém: a pistola é feita e comercializada apenas nos Estados Unidos e não está disponível no catálogo nacional da fabricante de armas. A informação é de Eduardo Minghelli, diretor de marketing da Taurus, que acrescenta que a Spectrum .380 é fabricada em Miami, pela Taurus USA, subsidiária da empresa brasileira no mercado americano.

Uma opção para a arma circular no Brasil seria a importação. Mas isso esbarraria na legislação brasileira. O artigo 190 do Decreto 3.665/2000 prevê que o produto controlado que estiver sendo fabricado no país por indústria considerada de valor estratégico pelo Exército, como é a de armas, terá sua importação negada ou restringida. Ou seja, um brasileiro que tentasse importar a Spectrum .380 encontraria muitas dificuldades.

Sem registro de apreensão

É claro que um criminoso também poderia tentar contrabandear a micropistola, mas números oficiais das autoridades indicam que a Spectrum .380 também não está circulando no mercado negro. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou a VEJA que não há nenhum registro de apreensão da arma no estado.