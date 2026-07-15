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PIS/Pasep: trabalhadores nascidos em setembro e outubro recebem hoje

Saiba como consultar o benefício que pode chegar a R$ 1.621

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 09h52
Carteira de trabalho digital
Carteira de Trabalho Digital (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Divulgação)
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A partir desta quarta-feira, 15, os trabalhadores nascidos em setembro e outubro recebem uma nova parcela do abono salarial PIS/Pasep. O pagamento faz parte do calendário de 2026 e tem como referência os vínculos empregatícios registrados durante o ano-base de 2024. O assunto está em alta no Google Trends.

O cronograma foi organizado de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Depois dos aniversariantes de setembro e outubro, restará apenas o grupo formado pelos nascidos em novembro e dezembro, cujo pagamento será aberto em agosto. Os recursos poderão ser retirados até o fim do calendário bancário de 2026.

O abono salarial é destinado a trabalhadores da iniciativa privada inscritos no Programa de Integração Social (PIS) e a servidores públicos vinculados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). A Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento do PIS, enquanto o Banco do Brasil administra os depósitos do Pasep.

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Quem tem direito ao PIS/Pasep em 2026?

Para receber o benefício neste ano, o trabalhador precisa ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 durante 2024. Também é necessário ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, para um empregador que contribua para o PIS ou para o Pasep.

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O beneficiário ainda deve estar inscrito no PIS/Pasep ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais há, no mínimo, cinco anos. Além disso, os dados do vínculo empregatício precisam ter sido informados corretamente pelo empregador no eSocial dentro do prazo estabelecido pelo governo.

O simples fato de ter nascido em setembro ou outubro, portanto, não garante o pagamento. É necessário cumprir todos os critérios de elegibilidade relativos ao ano-base de 2024.

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Qual é o valor do benefício?

O valor varia conforme a quantidade de meses trabalhados em 2024. Quem esteve empregado durante os doze meses do ano-base recebe o equivalente ao salário mínimo vigente em 2026, fixado em R$ 1.621. Para períodos menores, o pagamento é proporcional, partindo de R$ 136 para quem trabalhou apenas um mês.

Veja os valores:

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  • 1 mês trabalhado: R$ 136;
  • 2 meses: R$ 271;
  • 3 meses: R$ 406;
  • 4 meses: R$ 541;
  • 5 meses: R$ 675;
  • 6 meses: R$ 811;
  • 7 meses: R$ 946;
  • 8 meses: R$ 1.081;
  • 9 meses: R$ 1.216;
  • 10 meses: R$ 1.351;
  • 11 meses: R$ 1.486;
  • 12 meses: R$ 1.621.

Como consultar o PIS/Pasep?

A consulta pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo Portal Gov.br. Nessas plataformas, o trabalhador consegue verificar se foi considerado habilitado, o valor previsto, a instituição responsável pelo pagamento e a data de liberação. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone 158, do Ministério do Trabalho e Emprego.

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No caso do PIS, a Caixa poderá depositar o dinheiro automaticamente em conta corrente, poupança ou conta digital. Também poderá ser aberta uma Poupança Social Digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. O Pasep é pago pelo Banco do Brasil aos servidores públicos habilitados.

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TAGS:
Caixa Econômica Federal
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