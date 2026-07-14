Pinguim é resgatado por bombeiros no Piscinão de Ramos

Um pinguim ferido foi resgatado pela Patrulha Ambiental do Corpo de Bombeiros no último sábado, 11, no Piscinão de Ramos, na zona norte do Rio. A ave foi encontrada na faixa de areia, próxima ao mar, com lesões que exigiam atendimento especializado. Após ser acionada por militares do quartel da região, a equipe iniciou os procedimentos para avaliar o estado de saúde do animal e providenciar os cuidados necessários.

Segundo o Corpo de Bombeiros, este foi o oitavo chamado envolvendo pinguins registrado no estado do Rio de Janeiro apenas em 2026. O resgate foi registrado em vídeo e repercutiu nas redes sociais, chamando a atenção para a frequência com que essas aves têm aparecido no litoral fluminense durante o inverno.