PGR vai opinar sobre pedido de liberdade de Vorcaro

O presidente do STF, Edson Fachin, deu prazo de 15 dias para a PGR se manifestar sobre pedidos apresentados pelo banqueiro Daniel Vorcaro e por outros investigados no inquérito principal sobre as fraudes do Banco Master.

No mesmo despacho, Fachin pediu posicionamento sobre o relatório apresentado pela PF na semana passada, que indiciou Vorcaro e outras 14 pessoas, incluindo o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa.

O ministro determinou que a PGR se posicione, além do relatório, “sobre as providências e os pedidos solicitados pelos investigados”.

Na semana passada, a defesa de Vorcaro reforçou um pedido de substituição de sua prisão preventiva por outras medidas cautelares.

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Os advogados também questionaram a forma como os dados extraídos de seu celular foram tratados e pediram a conservação das informações brutas.

As conversas de Vorcaro estão entre as principais provas da investigação e embasaram sua prisão preventiva atual, em vigor desde março.