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PGR vai opinar sobre pedido de liberdade de Vorcaro

Fachin deu prazo de 15 dias para órgão se posicionar sobre solicitações das defesas dos investigados no caso Master

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 11h24 | Atualizado em 5 nov 2026, 11h47
Edifício moderno com duas torres cilíndricas de vidro espelhado, conectadas por uma passarela, sob um céu azul claro. À esquerda, uma estrutura branca circular com janelas redondas. Gramado verde com algumas placas escuras no chão e árvores ao fundo. O sol reflete nas fachadas de vidro, criando tons dourados
Sede da Procuradoria-Geral da República (PGR) (Leobark Rodrigues/MPF/Divulgação)
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O presidente do STF, Edson Fachin, deu prazo de 15 dias para a PGR se manifestar sobre pedidos apresentados pelo banqueiro Daniel Vorcaro e por outros investigados no inquérito principal sobre as fraudes do Banco Master.

No mesmo despacho, Fachin pediu posicionamento sobre o relatório apresentado pela PF na semana passada, que indiciou Vorcaro e outras 14 pessoas, incluindo o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa.

O ministro determinou que a PGR se posicione, além do relatório, “sobre as providências e os pedidos solicitados pelos investigados”.

Na semana passada, a defesa de Vorcaro reforçou um pedido de substituição de sua prisão preventiva por outras medidas cautelares.

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Os advogados também questionaram a forma como os dados extraídos de seu celular foram tratados e pediram a conservação das informações brutas.

As conversas de Vorcaro estão entre as principais provas da investigação e embasaram sua prisão preventiva atual, em vigor desde março.

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Luiz Edson Fachin
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