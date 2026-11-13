A posição da PGR sobre anulação da pena de general que planejou matar Lula

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A PGR se manifestou contra a revisão criminal do general Mario Fernandes, condenado a 26 anos por planejar atentados contra Lula, Alckmin e Moraes. O procurador-geral Paulo Gonet considerou que a defesa reapresentou argumentos já rejeitados e pediu que o pedido seja negado sem análise de mérito.

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A PGR enviou ao STF parecer contra a revisão criminal do general Mario Fernandes, autor do plano para matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes.

Paulo Gonet considerou que a defesa de Fernandes, condenado a 26 anos e seis meses de prisão, apenas repetiu argumentos já julgados e rejeitados no STF, como a falta de competência da Corte e o impedimento ou suspeição do relator, Alexandre de Moraes.

A revisão criminal serve para reanalisar condenações após o fim do recurso, mas somente em situações específicas, como o surgimento de novas provas ou quando o julgamento não tiver respeitado as evidências dos autos.

Como os requisitos não foram preenchidos, Gonet pediu que o pedido não seja nem mesmo conhecido, ou seja, rejeitado sem análise de mérito.

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“Todos os pontos suscitados, embora apresentados sob a roupagem de contrariedade à lei e à prova dos autos, exprimem o descontentamento do requerente com as razões de decidir adotadas no acórdão condenatório”, afirmou o procurador-geral.

O relator é o ministro Nunes Marques, também responsável por dois pedidos de revisão criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro — um deles já com parecer contrário da PGR.