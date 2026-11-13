A posição da PGR sobre anulação da pena de general que planejou matar Lula
Paulo Gonet defendeu que pedido de revisão criminal de Mario Fernandes seja rejeitado pelo STF
A PGR enviou ao STF parecer contra a revisão criminal do general Mario Fernandes, autor do plano para matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes.
Paulo Gonet considerou que a defesa de Fernandes, condenado a 26 anos e seis meses de prisão, apenas repetiu argumentos já julgados e rejeitados no STF, como a falta de competência da Corte e o impedimento ou suspeição do relator, Alexandre de Moraes.
A revisão criminal serve para reanalisar condenações após o fim do recurso, mas somente em situações específicas, como o surgimento de novas provas ou quando o julgamento não tiver respeitado as evidências dos autos.
Como os requisitos não foram preenchidos, Gonet pediu que o pedido não seja nem mesmo conhecido, ou seja, rejeitado sem análise de mérito.
“Todos os pontos suscitados, embora apresentados sob a roupagem de contrariedade à lei e à prova dos autos, exprimem o descontentamento do requerente com as razões de decidir adotadas no acórdão condenatório”, afirmou o procurador-geral.
O relator é o ministro Nunes Marques, também responsável por dois pedidos de revisão criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro — um deles já com parecer contrário da PGR.