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Brasil

A posição da PGR sobre anulação da pena de general que planejou matar Lula

Paulo Gonet defendeu que pedido de revisão criminal de Mario Fernandes seja rejeitado pelo STF

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 07h01 | Atualizado em 13 nov 2026, 07h05
O general Mário Fernandes, um dos militares presos pela PF na manhã desta terça-feira
O general Mario Fernandes, condenado pelo STF (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Divulgação)
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A PGR enviou ao STF parecer contra a revisão criminal do general Mario Fernandes, autor do plano para matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes.

Paulo Gonet considerou que a defesa de Fernandes, condenado a 26 anos e seis meses de prisão, apenas repetiu argumentos já julgados e rejeitados no STF, como a falta de competência da Corte e o impedimento ou suspeição do relator, Alexandre de Moraes.

A revisão criminal serve para reanalisar condenações após o fim do recurso, mas somente em situações específicas, como o surgimento de novas provas ou quando o julgamento não tiver respeitado as evidências dos autos.

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Como os requisitos não foram preenchidos, Gonet pediu que o pedido não seja nem mesmo conhecido, ou seja, rejeitado sem análise de mérito.

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“Todos os pontos suscitados, embora apresentados sob a roupagem de contrariedade à lei e à prova dos autos, exprimem o descontentamento do requerente com as razões de decidir adotadas no acórdão condenatório”, afirmou o procurador-geral.

O relator é o ministro Nunes Marques, também responsável por dois pedidos de revisão criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro — um deles já com parecer contrário da PGR.

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