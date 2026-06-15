PGR rejeita proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro

A Procuradoria-Geral da República decidiu rejeitar a segunda proposta de delação de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Na semana passada, a Polícia Federal já havia feito o mesmo.

As duas organizações vinham realizando a negociação de forma paralela. O entendimento, contudo, foi de que Vorcaro não trouxe elementos novos, ou não conseguiria provar o que prometeu contar.

Caso a proposta de delação fosse aceita pelos investigadores, ainda teria que ser homologada pelo relator no STF, o ministro André Mendonça. Com a negativa, no entanto, a decisão nem mesmo chegará a Mendonça, que foi apenas comunicado.

Vorcaro está preso preventivamente, pela segunda vez, desde março. Devido ao fracasso das negociações, ele poderá ser transferido da Superintendência da Polícia Federal, para onde foi levado para facilitar as conversas com seus advogados. A decisão caberá a Mendonça, relator do caso no Supremo.