PGR recusa mais uma proposta de delação do caso Master

A Procuradoria-Geral da República (PGR) rejeitou a proposta de delação premiada do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa, que está preso por suspeita de participação nas fraudes envolvendo o Banco Master.

A avaliação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, é de que as informações apresentadas não são novas e tem poucas utilidade.

A informação foi antecipada pela Folha de S.Paulo e confirmada pelo Radar.

A PGR e a PF também já recusaram a proposta de delação do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master.

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