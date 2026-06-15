PGR é contra prisão domiciliar para Daniel Vorcaro

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, opinou contra um pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa do banqueiro Daniel Vorcaro.

Gonet não defendeu um local para a prisão — como a Superintendência da PF, onde Vorcaro está, ou a Penitenciária Federal de Brasília, onde estava antes.

Entretanto, considerou que a decisão de março da Segunda Turma do STF de manter a preventiva de Vorcaro continua válida.

A PGR também rejeitou a proposta de delação de Vorcaro, assim como a PF já havia feito.

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