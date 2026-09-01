PGR defende nulidade de relatório da PF sobre relação entre Vorcaro e Moraes

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu que o relatório da PF que citou relações do ministro Alexandre de Moraes e dele próprio com o banqueiro Daniel Vorcaro é nulo.

Para Gonet, o relator do caso, André Mendonça, não poderia ter requisitado as informações aos investigadores.

“A ordem dada à autoridade policial para investigar pessoas específicas, sem pedido do Ministério Público e sem iniciativa da autoridade policial, é nula, por exceder os limites de competência do magistrado na fase pré-processual”, argumentou o procurador-geral.

Gonet afirmou que Mendonça já sabia que Alexandre de Moraes aparecia no material, devido a documentos anteriores e matérias na imprensa, e que ele quis direcionar a apuração para o colega.

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“Ao pedir que fossem examinados os elementos de investigação, não importando quem fosse a autoridade, o Ministro relator impôs a investigação do Ministro Alexandre de Moraes – o que realmente acabou por acontecer, em quase 190 páginas das 218 que compõem o estudo policial”, declarou.

Mendonça já indicou que levará o caso ao plenário do STF, mas a decisão é do presidente da Corte, Edson Fachin.