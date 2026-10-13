PGR defende continuidade de Andrei Rodrigues no comando da PF
Paulo Gonet pediu manutenção de decisão de Edson Fachin que suspendeu afastamento determinado por Mendonça
A Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu a manutenção de Andrei Rodrigues como diretor-geral da Polícia Federal.
O órgão pediu a confirmação de uma decisão do presidente do STF, Edson Fachin, que suspendeu a determinação do ministro André Mendonça de afastar Andrei do cargo.
A manifestação foi assinada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, e outros três integrantes da PGR: o vice-procurador-geral, Hindemburgo Chateaubriand Filho, e os subprocuradores Antônio Edílio Magalhães Teixeira e André de Carvalho Ramos.
Eles listaram uma série de pontos que veem como fragilidade da decisão de Mendonça, incluindo a usurpação de competência do presidente da República e a falta de legitimidade do partido Novo para apresentar o pedido.
“O afastamento dos Diretores da Polícia Federal foi decretado sem provocação de sujeito legitimado, buscou apoio em norma cuja aplicação o ordenamento reserva à autoridade administrativa, e sobre cargo de titularidade adstrita, ressalvadas hipóteses excepcionais não verificadas na espécie, à vontade política do Presidente da República”, afirmaram.
Gonet e seus auxiliares também avaliaram que a justificativa para a decisão de Mendonça — relatórios sobre ele produzidos pela PF — não é suficiente para justificar o afastamento.
“O material referido pelo decisório sob exame, por sua vez, é insuficiente para individualizar a participação dos dirigentes e para estabelecer o risco concreto para as investigações decorrente do exercício atual de suas funções”, pontuaram.