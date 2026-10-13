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Brasil

PGR defende continuidade de Andrei Rodrigues no comando da PF

Paulo Gonet pediu manutenção de decisão de Edson Fachin que suspendeu afastamento determinado por Mendonça

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 20h10
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e óculos, veste toga preta sobre terno azul e gravata azul estampada, sentado em cadeira de couro marrom. Ele está sério, olhando para frente, com um microfone à sua direita e uma parede de mármore claro ao fundo
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, no STF (Gustavo Moreno/STF)
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A Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu a manutenção de Andrei Rodrigues como diretor-geral da Polícia Federal.

O órgão pediu a confirmação de uma decisão do presidente do STF, Edson Fachin, que suspendeu a determinação do ministro André Mendonça de afastar Andrei do cargo.

A manifestação foi assinada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, e outros três integrantes da PGR: o vice-procurador-geral, Hindemburgo Chateaubriand Filho, e os subprocuradores Antônio Edílio Magalhães Teixeira e André de Carvalho Ramos.

Eles listaram uma série de pontos que veem como fragilidade da decisão de Mendonça, incluindo a usurpação de competência do presidente da República e a falta de legitimidade do partido Novo para apresentar o pedido.

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“O afastamento dos Diretores da Polícia Federal foi decretado sem provocação de sujeito legitimado, buscou apoio em norma cuja aplicação o ordenamento reserva à autoridade administrativa, e sobre cargo de titularidade adstrita, ressalvadas hipóteses excepcionais não verificadas na espécie, à vontade política do Presidente da República”, afirmaram.

Gonet e seus auxiliares também avaliaram que a justificativa para a decisão de Mendonça — relatórios sobre ele produzidos pela PF — não é suficiente para justificar o afastamento.

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“O material referido pelo decisório sob exame, por sua vez, é insuficiente para individualizar a participação dos dirigentes e para estabelecer o risco concreto para as investigações decorrente do exercício atual de suas funções”, pontuaram.

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