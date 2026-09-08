PF vazou possíveis operações contra Rueda e ACM Neto, diz Mendonça
Em decisão, ministro destaca revelação sobre despachos sigilosos envolvendo os caciques do União Brasil
O ministro André Mendonça afirmou que um relatório de inteligência da PF, divulgado pelo ministro Alexandre de Moraes, revelou a possível realização de medidas cautelares contra o ex-prefeito de Salvador ACM Neto e o presidente do União Brasil, Antonio Rueda.
O documento citava uma possível diferença de tratamento de Mendonça a ACM Neto e Rueda, por ter sugerido que fossem analisados em separado de outras suspeitas.
A PF ainda destacou que o caso “está em sigilo, pendente de decisão judicial” e que a PGR foi contrária à “deflagração de medidas ostensivas nesse
momento”.
Mendonça afirmou, no entanto, que já tomou, sim, decisão neste caso, sem especificar qual, mas ressaltou que o sigilo permanece.
“Quanto ao ponto, diante do prejuízo já caracterizado pela publicização indevida da informação até então sob sigilo, colhe-se o ensejo para esclarecer que as decisões relacionadas às representações abordadas no item do ‘documento’ a que se faz alusão já tinham sido tomadas. Nada obstante, justamente para não frustrar a possibilidade de realização de diligências investigativas futuras e para preservar o direito à intimidade dos investigados, continuavam sob sigilo até a sua ampla difusão pelo ‘relatório’ amorfo”, afirmou.
O ministro criticou o fato de que foi revelada “previamente aos potenciais alvos de medidas cautelares e instrutórias a sua potencial realização, frustrando completamente a sua eficácia e prejudicando efetivamente as investigações”.