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Brasil

PF vazou possíveis operações contra Rueda e ACM Neto, diz Mendonça

Em decisão, ministro destaca revelação sobre despachos sigilosos envolvendo os caciques do União Brasil

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 11h35 | Atualizado em 8 set 2026, 12h04
O ministro André Mendonça, em sessão do STF
O ministro André Mendonça, em sessão do STF (Victor Piemonte/STF)
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PF vazou possíveis operações contra Rueda e ACM Neto, diz Mendonça Priorizar nos meus resultados Google

O ministro André Mendonça afirmou que um relatório de inteligência da PF, divulgado pelo ministro Alexandre de Moraes, revelou a possível realização de medidas cautelares contra o ex-prefeito de Salvador ACM Neto e o presidente do União Brasil, Antonio Rueda.

O documento citava uma possível diferença de tratamento de Mendonça a ACM Neto e Rueda, por ter sugerido que fossem analisados em separado de outras suspeitas.

A PF ainda destacou que o caso “está em sigilo, pendente de decisão judicial” e que a PGR foi contrária à “deflagração de medidas ostensivas nesse
momento”.

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Mendonça afirmou, no entanto, que já tomou, sim, decisão neste caso, sem especificar qual, mas ressaltou que o sigilo permanece.

“Quanto ao ponto, diante do prejuízo já caracterizado pela publicização indevida da informação até então sob sigilo, colhe-se o ensejo para esclarecer que as decisões relacionadas às representações abordadas no item do ‘documento’ a que se faz alusão já tinham sido tomadas. Nada obstante, justamente para não frustrar a possibilidade de realização de diligências investigativas futuras e para preservar o direito à intimidade dos investigados, continuavam sob sigilo até a sua ampla difusão pelo ‘relatório’ amorfo”, afirmou.

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O ministro criticou o fato de que foi revelada “previamente aos potenciais alvos de medidas cautelares e instrutórias a sua potencial realização, frustrando completamente a sua eficácia e prejudicando efetivamente as investigações”.

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