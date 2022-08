PF prende suspeitos de ocultar corpos de Bruno e Dom

A Polícia Federal prendeu na manhã deste sábado, 6, três suspeitos de participação na ocultação dos corpos do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira em uma operação contra pesca ilegal na região do Vale do Javari, no Amazonas.

A corporação cumpriu sete mandados de prisão preventiva, entre eles dois contra Amarildo Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, e Ruben Dario da Silva Villar, o Colômbia, que já estavam detidos. Também foram cumpridos outros dez mandados de busca e apreensão. Os três presos que teriam ocultado os corpos de Bruno e Dom são parentes de Amarildo, segundo a PF.

As investigações também encontraram indícios de que Colômbia seria líder e financiador de uma associação criminosa armada dedicada à prática da pesca ilegal na região do Vale do Javari. De acordo com a polícia, o grupo é responsável por comercializar grande quantidade de pescado e exportar para países vizinhos.

“Todos estão sendo investigados por se associarem a Colômbia visando a realização de pesca ilegal na região. As investigações prosseguem para o cabal esclarecimento do caso”, informou a corporação em nota.

Bruno e Dom foram assassinados em 5 de junho. Amarildo, seu irmão, Oseney de Oliveira, e Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado da Dinha, foram denunciados pelo Ministério Público Federal por participação no duplo homicídio. Já Colômbia está preso preventivamente por uso de documentos falsos.