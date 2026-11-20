A Polícia Federal não encontrou nenhum diálogo direto entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro André Mendonça, do STF. A afirmação consta em relatório enviado à Corte que contém menções a Mendonça em conversas de Vorcaro com outras pessoas.

“Não foram identificados, durante as buscas realizadas por palavras-chave, registros que evidenciem diálogo direto entre os interlocutores Daniel Bueno Vorcaro e o ministro André Mendonça, seja por meio de aplicativos de mensagens, seja por qualquer outro canal de comunicação observado”, diz o documento.

O material traz conversas com o deputado federal Cezinha Madureira (PL-SP), próximo do ministro, e com o advogado Ciro Soares, que fazia intermediação de Vorcaro com autoridades, entre outras pessoas.

Cezinha chegou a marcar uma reunião entre Mendonça e o banqueiro, em 2025, já reconhecida pelo ministro.

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A PF também elaborou relatórios sobre outros ministros do STF que aparecem em conversas de Vorcaro. Os documentos apenas registram as menções e não fazem juízo de valor sobre as conversas. O presidente do STF, Edson Fachin, pediu uma avaliação da PGR.

Na manhã desta sexta-feira, Mendonça solicitou a Fachin a divulgação do relatório sobre ele, o que foi atendido. Os demais documentos permanecem em sigilo.