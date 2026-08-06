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Brasil

PF mira esquema milionário de corrupção no Mato Grosso

Policiais federais cumprem 25 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF, nos estados de Mato Grosso, São Paulo, Rondônia e Ceará

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 08h50
PF
Sede da Polícia Federal em Brasília. (Hugo Marques/VEJA)
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A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta, uma operação para apurar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, peculato, lavagem de dinheiro e uso indevido de informação privilegiada. 

Policiais federais cumprem 25 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados de Mato Grosso, São Paulo, Rondônia e Ceará.

Também estão sendo cumpridas medidas de afastamento dos sigilos bancário e fiscal, bloqueio e indisponibilidade de bens até o limite aproximado de 316 milhões de reais, proibição de saída do país com o recolhimento de passaportes, proibição de contato entre investigados, entre outras medidas cautelares.

“As investigações tiveram origem na análise de um acordo celebrado entre o estado de Mato Grosso e empresa privada de telefonia, envolvendo a restituição de valores decorrentes de disputa tributária. Há indícios de que a operação financeira tenha sido utilizada para viabilizar o desvio de recursos públicos superiores a 308 milhões de reais, mediante a utilização de estrutura financeira composta por fundos de investimento em cascata e pessoas jurídicas interpostas, com o objetivo de ocultar e de dissimular a origem, a movimentação e a destinação dos recursos”, diz a PF.

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Os fatos investigados podem caracterizar, em tese, os crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e uso indevido de informação privilegiada, sem prejuízo de outras infrações penais que venham a ser identificadas ao longo da investigação.  

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