PF mira esquema de corrupção em contratos públicos na Bahia

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça, uma operação para investigar fraudes em licitações, corrupção e desvios de recursos públicos na Bahia.

A ação, realizada em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) e com apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil, mira alvos no município baiano de Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro, Jaguaquara e Itabuna. Os investigadores também fizeram buscas no Rio Grande do Sul.

“A investigação teve início a partir de análises técnicas da CGU que identificaram indícios de direcionamento de certames, superfaturamento contratual e utilização de empresas para simulação de concorrência em procedimentos licitatórios”, diz a PF.

A ação cumpriu 13 mandados de busca e apreensão. A Justiça Federal também autorizou bloqueio e sequestro de 13 milhões de reais em bens e valores.

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“As apurações envolvem contratos custeados com recursos federais destinados a ações emergenciais, à aquisição de mobiliário e a equipamentos escolares, além da compra de playgrounds para a rede municipal de ensino”, diz a PF.

“Os elementos reunidos até o momento apontam para possíveis irregularidades na condução dos procedimentos licitatórios, com favorecimento de empresas previamente ajustadas, indícios de superfaturamento e pagamentos por objetos supostamente não integralmente entregues”, segue a corporação.

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O material apreendido será submetido à análise pericial com o objetivo de aprofundar a apuração, identificar outros envolvidos e dimensionar integralmente os prejuízos eventualmente causados aos cofres públicos.