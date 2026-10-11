PF e Receita interceptam 17 mil litros de insumo para cocaína em MS

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Receita Federal em Mato Grosso do Sul resultou, neste domingo (11), na apreensão de 17 mil litros de acetato de etila. O material químico seria destinado de forma clandestina para a Bolívia.

De acordo com a PF, embora essa substância seja comum em atividades industriais, o solvente está diretamente associado à fabricação de cocaína. Estudos da corporação indicam que cerca de 87% das amostras da droga apreendidas no país apresentam presença do produto. Em virtude desse risco de uso ilícito, a comercialização está sujeita ao controle e fiscalização dos agentes federais.

A Polícia Federal informa que essas pesquisas também fomentam ações de inteligência e apuração voltadas ao rastreamento do comércio ilegal de produtos químicos, inclusive em regiões de fronteira. Foi o que ocorreu nesta manhã, em Corumbá (MS), município localizado às margens do Rio Paraguai, no limite com as cidades bolivianas de Puerto Quijarro e Puerto Suárez.