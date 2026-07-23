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Brasil

PF deflagra operação que mira quadrilha que exportava drogas para PCC e CV

Foram cumpridos de prisão, busca e apreensão contra membros do bando, investigado pelo envio de 6,5 toneladas de cocaína para Europa.

Por Gustavo Villela 23 jul 2026, 16h54 | Atualizado em 23 jul 2026, 16h55
Cão farejador da Receita Federal sentado ao lado de uma pilha de sacos brancos cheios de drogas apreendidas, com placas da Receita Federal e Aduana no chão
Meia tonelada de cocaína escondida em sacos de café, apreendida pela PF em setembro de 2025, fez parte da investigação que levou à Operação Commodity. (Polícia Federal/Reprodução)
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A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, uma operação para desarticular uma quadrilha investigada pelo envio de 6,5 toneladas de cocaína ao continente europeu, desde 2021. Foram emitidos 13 mandados de prisão e 44 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina.

A investigação da PF aponta que a organização criminosa realizava tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e mantinha vínculos operacionais com as duas maiores facções criminosas do país, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV).

Um dos investigados morreu ao reagir à abordagem policial, em Igaratá, no interior de São Paulo. O suspeito trocou tiros com a polícia, acabou sendo baleado e chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu. Os agentes da PF não ficaram feridos.

Segundo o inquérito, a organização utilizava sacos de café, cimento e argamassa para esconder cocaína em contêineres de navios que partem do Brasil rumo à  Europa e Ásia. Outro método para disfarçar a droga era a alteração química, que possibilita o tráfico da substância na forma líquida, em recipientes como garrafas de bebidas.

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O grupo também é suspeito de utilizar empresas de fachada, cripto-doleiros, bens de luxo e imóveis para lavar dinheiro proveniente do crime, além de possuir ramificações logísticas espalhadas pela América do Sul, Europa e Ásia.

A operação integra a Missão Redentor II, determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em fevereiro, para investigar a atuação de facções criminosas e milícias e suas conexões com agentes públicos.

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PF - Polícia Federal
Tráfico de Drogas
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