PF deflagra operação que mira quadrilha que exportava drogas para PCC e CV

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, uma operação para desarticular uma quadrilha investigada pelo envio de 6,5 toneladas de cocaína ao continente europeu, desde 2021. Foram emitidos 13 mandados de prisão e 44 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina.

A investigação da PF aponta que a organização criminosa realizava tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e mantinha vínculos operacionais com as duas maiores facções criminosas do país, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV).

Um dos investigados morreu ao reagir à abordagem policial, em Igaratá, no interior de São Paulo. O suspeito trocou tiros com a polícia, acabou sendo baleado e chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu. Os agentes da PF não ficaram feridos.

Segundo o inquérito, a organização utilizava sacos de café, cimento e argamassa para esconder cocaína em contêineres de navios que partem do Brasil rumo à Europa e Ásia. Outro método para disfarçar a droga era a alteração química, que possibilita o tráfico da substância na forma líquida, em recipientes como garrafas de bebidas.

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O grupo também é suspeito de utilizar empresas de fachada, cripto-doleiros, bens de luxo e imóveis para lavar dinheiro proveniente do crime, além de possuir ramificações logísticas espalhadas pela América do Sul, Europa e Ásia.

A operação integra a Missão Redentor II, determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em fevereiro, para investigar a atuação de facções criminosas e milícias e suas conexões com agentes públicos.