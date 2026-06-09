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PF deflagra operação contra esquema de corrupção, contrabando e lavagem de dinheiro

A 1ª Vara Criminal da Justiça Federal de Guaíra expediu 44 mandados de prisão preventiva, 14 de prisão temporária, 62 de busca e apreensão

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 08h38 | Atualizado em 9 jun 2026, 08h49
PF
Sede da Polícia Federal em Brasília. (Hugo Marques/VEJA)
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PF deflagra operação contra esquema de corrupção, contrabando e lavagem de dinheiro Priorize VEJA no Google

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça, uma operação com o objetivo de desarticular uma organização criminosa transnacional especializada em contrabando de cigarros e importação ilegal de agrotóxicos. Os investigados são suspeitos de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A ação, conjunta, envolve a PRF e a Receita Federal.

Os investigadores apontam o envolvimento de servidores públicos no esquema, além de falsificação de documentos e de placas veiculares.

A 1ª Vara Criminal da Justiça Federal de Guaíra expediu 44 mandados de prisão preventiva, 14 de prisão temporária, 62 de busca e apreensão, 45 de sequestro e bloqueio de contas bancárias, 5 ordens judiciais de cancelamento de CPFs, 7 ordens judiciais de cancelamento de CNPJs e 67 ordens judiciais para instauração de procedimentos administrativos fiscais em desfavor de empresas localizadas nos estados do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Espírito Santo, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, de Goiás, de Alagoas e de Pernambuco.

Também foram autorizadas medidas voltadas à cooperação jurídica internacional, destinadas ao aprofundamento das investigações e à identificação de ativos, de pessoas e de estruturas criminosas eventualmente localizadas no exterior

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“As investigações apontam que o grupo criminoso possuía uma estrutura com divisão de funções e com atuação em diversos estados da federação, mediante empresas de fachada, interpostas pessoas e mecanismos de ocultação patrimonial para dissimular a origem ilícita dos recursos obtidos com as atividades criminosas”, diz a PF.

“Medidas judiciais são cumpridas nos municípios de Guaíra/PR, Mandirituba/PR, Piraquara/PR, Fazenda Rio Grande/PR, Cascavel/PR, Ubiratã/PR, Londrina/PR, Maringá/PR, Cianorte/PR, Umuarama/PR, Praia Grande/SP, Canelinha/SC, Imaruí/SC, Não-Me-Toque/RS, Nova Andradina/MS, Maracaju/MS, Mundo Novo/MS, Eldorado/MS, Jandaia/GO e Belém/PA”, segue a PF.

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