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PF cumpre mandado de busca contra Jair Bolsonaro

Ação teve o objetivo de localizar armas do ex-mandatário

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 09h19 | Atualizado em 8 jul 2026, 10h10
O ex-presidente Jair Bolsonaro no STF
O ex-presidente Jair Bolsonaro no STF (Ton Molina/STF)
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Agentes da Polícia Federal cumpriram, nesta quarta, um mandado de busca contra Jair Bolsonaro para localizar armas e munições do ex-mandatário.

O anúncio da ação foi feito pela própria defesa do ex-presidente. “Acabo de sair da residência do presidente Jair Bolsonaro, após acompanhar mais uma busca e apreensão da Polícia Federal determinada pelo ministro Alexandre de Moraes”, diz João Henrique Freitas, defensor de Bolsonaro.

A ação foi realizada por volta de 7h da manhã, com o objetivo de localizar armas, munições e artigos como registro de armamentos.

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Segundo interlocutores de Bolsonaro, nada foi encontrado pelos investigadores. “O mandado buscava armas, munições, acessórios e documentos de registro. A defesa já havia informado previamente o paradeiro de todas as armas. Resultado: nada foi encontrado. É lamentável que um ex-presidente da República ainda seja submetido a esse tipo de ação”, seguiu Freitas, num texto postado nas redes.

Bolsonaro teve o registro de porte de armas revogado pelo ministro do STF. Ele tinha dez armas registrada em seu nome. O Exército informou a Moraes, no entanto, que apenas oito estavam sob guarda da instituição, restando duas em local incerto.

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Nesta semana, a defesa de Bolsonaro informou ao ministro que uma das armas,  uma espingarda, foi dada de presente a Bolsonaro, mas nunca retirada da loja em Caxias do Sul. A outra arma, uma pistola, estaria em poder da Polícia Civil, depois de ter sido apreendida numa blitz de trânsito.

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