🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Brasil

PF conclui que concessionária de carros de luxo lavava dinheiro para PCC e Comando Vermelho

Investigação aponta que empresa em Osasco integrava esquema financeiro do tráfico internacional de cocaína

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jul 2026, 16h53
Amplo salão de concessionária com dezenas de carros de luxo pretos e cinzas, alguns brancos, dispostos em fileiras. Há cadeiras de madeira e estofamento marrom, além de poltronas azuis, formando áreas de espera. Ao fundo, janelas grandes mostram a rua com carros e motos passando
Showroom de veículos de alto padrão em Osasco (SP), investigado por integrar esquema de lavagem de dinheiro de organização criminosa. (X/Reprodução)
Continua após publicidade
PF conclui que concessionária de carros de luxo lavava dinheiro para PCC e Comando Vermelho Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Federal concluiu que uma concessionária de veículos de luxo localizada em Osasco, na Grande São Paulo, integrava um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e ao Comando Vermelho (CV). Segundo a investigação da Operação Commodity, a empresa era utilizada para dar aparência legal aos recursos obtidos com o tráfico internacional de cocaína, em um esquema que utilizava o Porto do Rio de Janeiro como uma das principais rotas de envio da droga para a Europa. A Justiça determinou intervenção judicial na concessionária.

Como era dividida a organização criminosa

De acordo com a PF, a organização operava com uma estrutura altamente especializada. Enquanto um núcleo era responsável pela logística de exportação da cocaína, outro atuava na ocultação do dinheiro obtido com o tráfico por meio de empresas de fachada, emissão de notas fiscais sem lastro, negociações aparentemente regulares e movimentações com criptomoedas. Entre os investigados estão Rodrigo de Paula Morgado, conhecido pelos investigadores como contador do PCC, e Wanderson Machado de Oliveira, o Del Piero ou Pen Drive, que já estavam presos e agora também passam a responder pelos crimes apurados na Operação Commodity.

Siga

Porto do Rio era usada para envio de cocaína à Europa 

Continua após a publicidade

As apurações identificaram pelo menos seis carregamentos de drogas atribuídos ao grupo entre 2023 e 2025. Segundo a Polícia Federal, a cocaína era escondida em cargas de café, cimento e argamassa e, em alguns casos, até dissolvida em refrigerantes para dificultar a fiscalização. As remessas tinham como destino países como Bélgica, Alemanha, França, Espanha e Eslovênia, reforçando o papel do Porto do Rio de Janeiro na logística internacional da organização criminosa.

Rodrigo Morgado já havia sido alvo de outras operações da Polícia Federal, entre elas a Narco Bet e a Narco Fluxo, que também investigaram o financiamento de organizações criminosas e levaram às prisões dos funkeiros MC Poze do Rodo e MC Ryan SP. Para os investigadores, o empresário utilizava seu conhecimento na criação de empresas e na movimentação de recursos para sustentar financeiramente o esquema responsável por enviar toneladas de cocaína ao exterior.

Publicidade
TAGS:
Comando Vermelho
PCC
Tráfico de Drogas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).