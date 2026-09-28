Pesquisa revela as principais preocupações dos brasileiros

Um novo estudo da Ipsos mostra que crime e violência ganharam ainda mais espaço entre as principais preocupações dos brasileiros. Em setembro, 52% dos entrevistados apontaram o tema, alta de cinco pontos percentuais em relação a agosto e de nove pontos na comparação com o mesmo mês de 2025. Com o avanço, o assunto ampliou a liderança no ranking da pesquisa What Worries the World. A saúde aparece em seguida, mencionada por 36% dos brasileiros, três pontos acima dos índices registrados tanto no mês anterior quanto um ano antes.

A corrupção política e financeira aparece em terceiro lugar, mencionada por 35% dos entrevistados, recuo de três pontos percentuais tanto na comparação mensal quanto na anual. Na sequência estão a pobreza e a desigualdade social, com 33%, e os impostos, com 26%. A pesquisa foi realizada entre 21 de agosto e 4 de setembro, antes dos novos desdobramentos do caso Master.

Além das preocupações cotidianas, o estudo revela uma piora na percepção dos brasileiros sobre o país. Apenas 36% acreditam que o Brasil está na direção certa, quatro pontos percentuais a menos do que em agosto. Já a parcela que considera o rumo do país errado chegou a 64%. A avaliação da economia também se deteriorou: somente 30% classificam a situação econômica como boa, contra 70% que a consideram ruim. O índice positivo caiu cinco pontos em um mês e sete em 12 meses, apesar do crescimento de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre.

O levantamento também identificou diferenças expressivas entre os países pesquisados. Na Argentina, o desemprego lidera as preocupações, com 61%, enquanto, nos Estados Unidos, a inflação ocupa o primeiro lugar, com 45%. Na Europa, a França registra o maior pessimismo em relação ao futuro do país: apenas 11% dos entrevistados acreditam que a nação está na direção certa. Na Alemanha, o índice é de 14%.