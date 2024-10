Pesquisa Quaest em SP: Nunes lidera com 55% e Boulos aparece com 45% dos válidos

A Quaest publicou a última pesquisa eleitoral para a prefeitura de São Paulo. O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) lidera a disputa com 55% dos votos válidos, enquanto o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) assinalou 45% dos votos válidos. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. É a primeira vez que o instituto considera os cálculos utilizados pela Justiça Eleitoral, que excluem os votos brancos e nulos.

O cenário na capital paulista é de oscilação dos candidatos dentro da margem de erro. Nunes aparece com 45% no cenário estimulado (contra 44% no levantamento anterior), enquanto Boulos teve 34% (contra 35% no levantamento anterior). Brancos e nulos somavam 20%, enquanto os indecisos representavam 1% dos entrevistados.

O levantamento foi encomendado pela TV Globo e registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-05608/2024. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A Quaest entrevistou 2.004 eleitoral entre os dias 25 e 26 de outubro.