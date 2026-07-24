Pesquisa mostra o tamanho do poder de mobilização da dupla ‘Flávio e Michelle’ nas redes

Uma pesquisa inédita da Ativaweb Datalab mostra como o movimento de Flávio Bolsonaro, nesta quinta, para tentar envolver Michelle em sua campanha, pode render sólidos frutos ao projeto eleitoral do clã do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Com 10,8 milhões de seguidores, Flávio é hoje o maior personagem do clã nas redes. Apesar de chegar a menos pessoas (8,2 milhões), Michelle é a maior potência da família quando o assunto é engajamento.

Dados da Ativaweb Datalab mostram que Michelle, quando fala, produz impacto quatro vezes maior do que as publicações de Flávio. Ela posta menos, aparece menos, mas é muito mais propagada e curtida.

Segundo o estudo, esse é o ponto central da questão. Seguidores representam alcance potencial. Engajamento revela a disposição das pessoas para reagir, comentar, compartilhar e defender uma mensagem.

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Em termos de engajamento, o estudo mostra que Michelle tem 4,24%, Eduardo Bolsonaro tem 1,49%, Flávio tem 1% e Carlos, 0,46%.

Enquanto uma postagem de Flávio gera 108.000 interações, uma publicação de Michelle chega a 349.000 reações.

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“Flávio Bolsonaro possui atualmente a maior audiência, mas Michelle Bolsonaro continua apresentando a comunidade mais mobilizada, responsiva e emocionalmente conectada entre os integrantes analisados”, diz a pesquisa.

Segundo a pesquisa, Michelle “não possui apenas seguidores. Ela possui uma comunidade nacional disposta a propagar sua mensagem”. Enquanto um post de Flávio gera 7.000 comentários e 100.000 curtidas, Michelle consegue 21.000 comentários e 327.000 curtidas, em média.

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Os números demonstram que Michelle depende menos de volume para permanecer relevante. Sua força está associada à identificação emocional, à fidelidade da audiência e à capacidade de transformar cada publicação em um evento de mobilização.

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“Os filhos ocupam o feed. Michelle movimenta a base”, diz Alek Maracajá, responsável pela pesquisa.

Unidos, Michelle e Flávio teriam a maior presença nas redes e o maior arrasto e impacto entre a militância, mostra o estudo da Ativaweb, que analisou dados das redes do clã durante os últimos trinta dias.