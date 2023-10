Pesquisa: brasileiro vê Hamas como terrorista e é contra revide de Israel

A guerra entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas é acompanhada por quatro em cada dez brasileiros e uniu uma população dividida por questões políticas na análise do conflito que já matou mais de 9 mil pessoas, entre israelenses e palestinos, deste o começo deste mês. Segundo pesquisa do Genial/Quaest, 76% dos brasileiros afirmam que o Hamas deve ser classificado como terrorista e 61% dizem que a resposta de Israel aos ataques do grupo não é justificável. A opinião se repete entre eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No caso na definição do Hamas, a categorização como terrorista é defendida por 71% dos eleitores de Lula e 84% daqueles que votaram no ex-presidente no segundo turno das últimas eleições. O fato de o Brasil não associá-lo a ações violentas que intimidam populações e governos é considerado um erro por ambos os grupos de eleitores, mas em menor índice entre os apoiadores do petista (48%) do que entre aqueles que preferiam Bolsonaro na presidência (70%).

O revide de Israel também é rejeitado pelos eleitores, mas com índice maior entre os que escolheram Lula (71%) do que os que preferiam a opção à direita (84%). A posição dos brasileiros, de acordo com o levantamento, é de que o Brasil deveria manter a neutralidade (71%) e, diante de conflitos internacionais, ignorar a briga e tentar ajudar na solução de paz (69%). Outros 25% pensam que o país “deveria se posicionar do lado de quem está certo”.

A postura do presidente Lula em relação ao conflito é considerada positiva por 35% dos entrevistados, enquanto 23% avaliam como negativa e 31% veem como regular. No entanto, a repatriação foi avaliada positivamente pelos entrevistados.

Avaliação sobre repatriação As tratativas de Lula com Oriente Médio para retorno dos brasileiros foram positivas para 85% dos entrevistados e apenas 2% avaliaram como negativas

Eles avaliaram que a disponibilização de avião para o resgate dos brasileiros foi positiva (85%) e 71% concordaram com a decisão de priorizar o resgate dos brasileiros.

O levantamento foi realizado com 2 mil entrevistados com mais de 16 anos entre os dias 19 e 22 de outubro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. A guerra Israel-Hamas é acompanhada em algum nível de atenção, alto ou baixo, por 79% e 20% não estão acompanharam. Apenas 1% das pessoas ouvidas não responderam.

