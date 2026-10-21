Pesquisa avalia níveis de conexão na região de Interlagos, que receberá Fórmula 1

Um relatório elaborado pela Opensignal, uma empresa de análise de redes móveis, avaliou a qualidade da conexão de internet na região de Interlagos, que abriga o autódromo que vai receber no próximo mês o Grande Prêmio da Fórmula 1.

Foram avaliados três critérios: velocidade, qualidade e confiabilidade. Nos três, a Tim liderou, a Vivo ficou em segundo e a Claro em terceiro.

O levantamento realizou a coleta de dados entre 1º de julho e 29 de setembro de 2026, analisando detalhadamente sete distritos paulistanos: Cidade Dutra, Socorro, Campo Grande, Santo Amaro, Campo Belo, Jabaquara e Cidade Ademar.

Os resultados foram os seguintes:

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Velocidade

Tim: 340,8 Mbps

Vivo: 289,8 Mbps

Claro: 280,3 Mbps

Qualidade

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Tim: 91,5%

Vivo: 87,8%

Claro: 85,4%

Confiabilidade

Tim: 968,5 pontos

Vivo: 956,6 pontos

Claro: 955,9 pontos

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O indicador de confiabilidade mede o sucesso no estabelecimento de conexões e na conclusão de tarefas rotineiras dos usuários, em uma escala que vai de 100 a 1. 000.

Já a qualidade avalia, em número de testes bem-sucedidos, se a rede atende com precisão aos requisitos mínimos exigidos por aplicativos comuns e de alto desempenho no dia a dia.

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“O novo estudo da Opensignal confirma a robustez da nossa infraestrutura e investimentos em uma região de alta exigência. Em 2025, já liderávamos os indicadores da Opensignal e fomos pioneiros no Brasil ao testar a conectividade diferenciada 5G exatamente nessa área, onde alcançamos também recorde nacional de velocidade com 5G Advanced. Esse resultado consolida a consistência do nosso trabalho e o nosso papel como protagonistas da tecnologia no país”, destaca Marco Di Costanzo, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico da Tim Brasil.