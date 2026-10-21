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Brasil

Pesquisa avalia níveis de conexão na região de Interlagos, que receberá Fórmula 1

Levantamento analisou níveis de velocidade, qualidade e confiabilidade das três operadoras brasileiras

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 07h01
Mão em silhueta segura um smartphone com 5G em destaque na tela, sobre um fundo escuro com um círculo de luz em tons de vermelho, laranja e verde
Celular com conexão 5G de internet (Joédson Alves/Agência Brasil)
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Um relatório elaborado pela Opensignal, uma empresa de análise de redes móveis, avaliou a qualidade da conexão de internet na região de Interlagos, que abriga o autódromo que vai receber no próximo mês o Grande Prêmio da Fórmula 1.

Foram avaliados três critérios: velocidade, qualidade e confiabilidade. Nos três, a Tim liderou, a Vivo ficou em segundo e a Claro em terceiro.

O levantamento realizou a coleta de dados entre 1º de julho e 29 de setembro de 2026, analisando detalhadamente sete distritos paulistanos: Cidade Dutra, Socorro, Campo Grande, Santo Amaro, Campo Belo, Jabaquara e Cidade Ademar.

Os resultados foram os seguintes:

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Velocidade

  • Tim: 340,8 Mbps
  • Vivo: 289,8 Mbps
  • Claro: 280,3 Mbps

Qualidade

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  • Tim: 91,5%
  • Vivo: 87,8%
  • Claro: 85,4%

Confiabilidade

  • Tim: 968,5 pontos
  • Vivo: 956,6 pontos
  • Claro: 955,9 pontos
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O indicador de confiabilidade mede o sucesso no estabelecimento de conexões e na conclusão de tarefas rotineiras dos usuários, em uma escala que vai de 100 a 1. 000.

Já a qualidade avalia, em número de testes bem-sucedidos, se a rede atende com precisão aos requisitos mínimos exigidos por aplicativos comuns e de alto desempenho no dia a dia.

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“O novo estudo da Opensignal confirma a robustez da nossa infraestrutura e investimentos em uma região de alta exigência. Em 2025, já liderávamos os indicadores da Opensignal e fomos pioneiros no Brasil ao testar a conectividade diferenciada 5G exatamente nessa área, onde alcançamos também recorde nacional de velocidade com 5G Advanced. Esse resultado consolida a consistência do nosso trabalho e o nosso papel como protagonistas da tecnologia no país”, destaca Marco Di Costanzo, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico da Tim Brasil.

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