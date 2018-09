A casa tem ceviche bom com preço módico? Tem. Aqui ele custa R$ 31,90, leva tilápia fresca e vem acompanhado de batata-doce, chips de banana e milho. Mas associar este restaurante a um dos pratos da moda é explorar pouco as possibilidades do lugar. Repleto de objetos decorativos andinos, o singelo endereço oferece um cardápio que vai muito além do peixe curtido no limão. A rica cozinha peruana também se revela com autenticidade em preparos quentes tradicionais e sobremesas típicas. Quem garante a execução à risca das receitas de sua terra natal é o chef Fernando Matsushita. Na cozinha dele, o lomo saltado figura como o prato mais solicitado depois do ceviche. A mistura de filémignon, cebola, tomate, pimenta ou pimentão é flambada com pisco antes de ir à mesa com batata frita (R$ 42,00). Quem prefere fórmulas ainda menos comuns no Brasil pode optar pelo pescado sudado, um ensopado de peixe com frutos do mar e legumes (R$ 45,00). Esposa de Fernando, Ilza Miura, conhecida como Zazá, assina as sobremesas. No momento doce, vale provar os picarones, comuns nos carrinhos de rua de Lima. Moldados em forma de anel, eles levam farinha de trigo, abóbora e batata-doce. Depois de fritos, são banhados em mel de rapadura aromatizado com folha de figo (R$ 10,00, três unidades). Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 675, Tarumã, ☎ 3045-6711 (60 lugares). 11h30/14h30 (sex. e sáb. também jantar 18h30/22h30; sáb. almoço até 15h; dom. só almoço 11h30/15h; fecha seg.). Aberto em 2010. $

