Pernambuco decreta quarentena em Fernando de Noronha

O governo de Pernambuco decretou nesta quinta-feira, 16, quarentena em Fernando de Noronha, a partir do dia 20 de abril. Inicialmente, a medida valerá até o dia 30, e busca conter a epidemia da Covid-19 na ilha, além de realizar um estudo epidemiológico da evolução do novo coronavírus no arquipélago, onde 24 pessoas já foram diagnosticadas com a doença. Todas estão em isolamento domiciliar.

Por dez dias, os moradores da ilha só poderão sair de casa para a aquisição de itens essenciais e para atendimento médico. A administração de Fernando de Noronha já começou a preparar o apoio à população com a distribuição de cestas básicas e irá também fornecer uma vale-gás e água mineral no valor de R$ 200, a ser pago a partir da semana que vem.

De acordo com o secretário estadual de Saúde, André Longo, a medida é necessária pelas características de isolamento da ilha. “Fernando de Noronha requer uma atenção especial por causa da dificuldade de acesso e da limitação de recursos de saúde existentes no local.”

A circulação na ilha só será permitida para a compra de alimentos, remédios, produtos de higiene, para a obtenção de atendimento ou socorro médico, para a realização de serviços bancários e para embarque e desembarque (das pessoas autorizadas) no aeroporto e ainda para a atividade de pesca na forma disciplinada, com grupos de, no máximo, três pessoas por embarcação. Ficam proibidos também os serviços de transporte de passageiros, incluindo serviços de ônibus e de táxis.

Cada morador vai receber uma mensagem SMS no celular, a partir de sábado, 18, com um link direcionando para um formulário, onde o morador irá fazer o pedido para sair do isolamento, informando o motivo da saída da residência, o dia e o horário. A solicitação será avaliada pelo gabinete do administrador. Caso seja permitido, a pessoa receberá uma autorização digital, no próprio celular, para poder se locomover naquele dia e horário solicitado. Caso ela seja abordada pela polícia tem que estar com a autorização, caso contrário, poderá levar uma multa ou até ser presa. Para reforçar a fiscalização, o efetivo policial da ilha vai receber o apoio de mais trinta policiais.