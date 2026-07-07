Pedaço de drone é encontrado dentro de motor de avião que pousou no Rio

A companhia aérea Aerolíneas Argentinas encontrou um pedaço de drone no motor de um de seus aviões após pousar no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu no dia 1º de junho deste ano e foi encaminhado para análise no Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Não houve intercorrências no pouso da aeronave.

De acordo com o RIOgaleão, o fragmento foi encontrado pela equipe de manutenção da companhia aérea após o voo AR-1268, que vinha de Buenos Aires, na Argentina, para o Rio. A concessionária afirma, em nota, que não é possivel determinar em que momento do voo o avião foi atingido pelo dispositivo. Na data do ocorrido, não havia nenhuma operação com drones autorizada na área do aeroporto.

“A aeronave decolou do Aeroporto Jorge Newbery (SABE), Buenos Aires, ARG, com destino ao Aeroporto do Galeão – Antônio Carlos Jobim (SBGL), Rio de Janeiro, RJ, a fim de realizar transporte aéreo público regular. Após o pouso, foi observado que ocorrera uma colisão da aeronave com um drone, na região do motor #2. Destaca-se que o pouso foi efetuado sem intercorrências”, diz o reporte final da Cenipa.

O órgão, que faz parte das Forças Aéreas Brasileiras (FAB), afirmou, em nota, que a ocorrência não foi objeto de investigação e por isso, não haverá um relatório final.

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O Cenipa informou, ainda, que o caso foi classificado como incidente aeronáutico e tratado em conformidade com os protocolos estabelecidos no Anexo 19 à Convenção sobre Aviação Civil Internacional e na Norma do Sistema do Comando da Aeronáutica (NSCA) 3-13, que estabelece os Protocolos de Investigação de Ocorrências Aeronáuticas da Aviação Civil Conduzidas pelo Estado Brasileiro.