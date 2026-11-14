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Brasil

Paula Fernandes comemora três décadas de carreira com nova turnê

O projeto '30 & Poucos Anos' estreia no próximo dia 5 de dezembro, em São Paulo

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2026, 18h01
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Paula: "Estou muito feliz em finalmente abrir as vendas dessa turnê. ‘30 & Poucos Anos’ nasceu com o desejo de celebrar tudo o que vivi na música" (///)
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Paula Fernandes comemora três décadas de carreira com nova turnê Priorize VEJA no Google

A cantora Paula Fernandes vai celebrar suas três décadas de carreira na música com a nova turnê 30 & Poucos Anos.

Com oito cidades confirmadas até o momento, o projeto abre sua temporada de shows na Vibra, em São Paulo, no dia 5 de dezembro, em uma noite dedicada aos sucessos, às referências e aos capítulos que definiram a identidade da cantora.

“Estou muito feliz em finalmente abrir as vendas dessa turnê. ‘30 & Poucos Anos’ nasceu com o desejo de celebrar tudo o que vivi na música e, principalmente, as pessoas que estiveram ao meu lado durante esse tempo. Cada canção carrega lembranças muito especiais e poder compartilhar isso novamente nos palcos é algo que me emociona profundamente. Tenho certeza de que vamos viver noites inesquecíveis juntos”, diz Paula Fernandes.

A apresentação reserva um atrativo especial para os fãs: será a primeira oportunidade de assistir ao vivo ao espetáculo concebido a partir do audiovisual gravado pela cantora na própria Vibra.

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O espetáculo percorre diferentes momentos da produção musical de Paula. O roteiro reúne clássicos que conquistaram o país, composições recentes e referências internacionais que ajudaram a moldar sua personalidade sonora.

A realização é da Opus Entretenimento, em parceria com a Jeito do Mato e os empresários Marco Serralheiro e Marcelo Maia.

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