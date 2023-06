Passagem de ciclone pelo RS deixa três mortos e onze desaparecidos

A passagem de um ciclone extratropical na noite de quinta-feira 15 provocou mortes e estragos nos estados do Sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul. Segundo o governo gaúcho, três pessoas morreram e onze estão desaparecidas. Mais de 1 milhão de reais serão repassados a cinco municípios gaúchos atingidos pelas chuvas fortes e enchentes.

A Defesa Civil gaúcha detalhou que, em decorrência do temporal, um homem de 23 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica no município de São Leopoldo. Na mesma cidade, outro homem foi arrastado pela enxurrada junto com seu veículo e acabou localizado horas depois já sem vida. Um terceiro óbito foi confirmado no município de Maquiné.

Até o início da noite de sexta-feira, ainda estavam desaparecidas duas pessoas em Maquiné, sete no município de Caraá e duas no município de Três Forquilhas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou solidariedade aos atingidos pelas chuvas. “A situação é grave, hospitais, casas, escolas e equipamentos públicos inundados. Estamos atentos para dar o apoio aos governos estaduais e prefeituras”, afirmou em sua conta no Twitter.

O ciclone extratropical é um sistema de baixa pressão atmosférica que surge fora dos trópicos. É associado às frentes frias e encontrado nas médias e altas latitudes.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, grandes volumes de chuva vão atingir ainda neste fim de semana o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em São Paulo, o acúmulo de chuva deve se concentrar, principalmente, no Vale da Ribeira, com volumes superiores a 100 mm em 24 horas.

(Com Agência Brasil)